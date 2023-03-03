Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den çiftçilere destek açıklaması! İşte toplam ödenecek rakam

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere, toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.