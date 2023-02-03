Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

03 Şubat 2023, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?
- Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?
- Osmaniye'de deprem son dakika! Osmaniye'de deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
- Bembeyaz bir çamaşır hayalini gerçekleştirebilirsiniz! Temizlik sevdalılarına sır gibi çözüm! Eskisinden daha canlı olacak...
- Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...
- FINDIK FİYATLARI 2023 | Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun GÜNCEL FİYAT LİSTESİ!
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Galatasaray maç biletleri ne kadar, kaç TL?