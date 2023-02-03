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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon TL'lik pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

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