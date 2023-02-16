Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'de duyurdu: 10 ilde çiftçilere hayvancılık ve yem desteği verilecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Malatya'da A Haber'e konuştu. Afet bölgesinde çiftçilere yapılacak ödemelerle ilgili bilgi veren Bakan Kirişci, Sultansuyu barajındaki suyun tahliye edildiğini belirtti. Kirişci ayrıca “10 ilde hayvancılık ve yem desteğini ödeyeceğiz” bilgisini paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Kabine tam kadro sahada vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.
HÜKÜMET VATANDAŞLARIN YANINDA
Bu kapsamda son bilgileri A Haber'de duyuran ve "Devlet tüm gücüyle afet bölgesinde" mesajı veren Bakan Vahit Kirişci, "Mazot ve gübre desteklerini bu ay içinde ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Kirişci şunları söyledi:
"İlk günden itibaren bakanlar olarak sürekli olarak faaliyet içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yarasını çözmek ile meşgulüz. Bugün Malatya'da bulunma gayemiz özellikle yeni yerleşim yerleri ile ilgili daha hızlı bir aksiyonun alınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içinde o konutlar ile ilgili sözünün yerde kalmaması adına hızlı hareket edilmesi için bu çalışmaları çok verimli bir şekilde yürüttük. Bütün paydaşlar bir arada birlikte bir takım kararlar alındı. Bunların da Malatya'mıza hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Bizim Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarımız var. Bunları sahada takip etmemiz gerekiyor. Bunların başın da özellikle mazot ve gübre desteklerini nakdi olarak bu ayın içinde ödenmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklamıştır. 2.8 milyar TL'lik böyle bir destek var."
AFET BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARA DESTEK
Kirişci, "Diğer taraftan da hayvancılık ile ilgili desteklerimiz var 530 milyon TL'dir. Onları da yine aynı şekilde bu 10 il için bunları da gündeme getirdik. Ve son olarak da yaklaşık 1.5 milyar TL tutarında yem desteğimiz ile ilgili bunu da vatandaşlarımızla paylaştık." bilgisini paylaştı
AFET BÖLGESİNDEKİ BARAJLAR
Ayrıca Tarım Bakanı Kirişci "Diğer taratan Malatya'da Sultansuyu ve Sürgü Barajı gibi 2 tane önemli baraj ve su depolarımız var. Buralar ile ilgili de bildiğiniz gibi Sultansuyu'nda suyun mansabındaki bir başka baraj o suyu tutacağı için orada da bir çatlak gördük ve bu çatlak herhangi bir tehlike oluşturmasa bile suyun tahliyesine karar verdik. Bu da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün temennimi vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamamasıdır. Bakanlık olarak tüm birimlerimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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