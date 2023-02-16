Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber’de duyurdu: 10 ilde çiftçilere hayvancılık ve yem desteği verilecek

HÜKÜMET VATANDAŞLARIN YANINDA

Bu kapsamda son bilgileri A Haber'de duyuran ve "Devlet tüm gücüyle afet bölgesinde" mesajı veren Bakan Vahit Kirişci, "Mazot ve gübre desteklerini bu ay içinde ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Kirişci şunları söyledi:

"İlk günden itibaren bakanlar olarak sürekli olarak faaliyet içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yarasını çözmek ile meşgulüz. Bugün Malatya'da bulunma gayemiz özellikle yeni yerleşim yerleri ile ilgili daha hızlı bir aksiyonun alınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içinde o konutlar ile ilgili sözünün yerde kalmaması adına hızlı hareket edilmesi için bu çalışmaları çok verimli bir şekilde yürüttük. Bütün paydaşlar bir arada birlikte bir takım kararlar alındı. Bunların da Malatya'mıza hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Bizim Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarımız var. Bunları sahada takip etmemiz gerekiyor. Bunların başın da özellikle mazot ve gübre desteklerini nakdi olarak bu ayın içinde ödenmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklamıştır. 2.8 milyar TL'lik böyle bir destek var."