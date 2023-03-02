Son dakika: Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar! Asrın felaketine rağmen rakamlar dikkat çekti

Ticaret Bakanlığı, tarafından açıklanan verilere göre aynı ayda ithalat 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın %22'si enerji ithalatı kaynaklı gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi: "Bilindiği üzere, 2022 yılında ihracatta büyük başarılar elde edilmiştir. Mal ihracatının yanı sıra hizmetler ihracatında da önemli bir aşamaya gelinmiştir. 2022 yılında mal ihracatımız %12,9 oranında artış ile 254,2 milyar dolar olur iken, hizmet ihracatımız ise %46,5 oranında artış neticesinde 90 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye ekonomisi, 2022 yılında %5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan %5'in üzerinde büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı yıl genelinde 2,2 puan pozitif gerçekleşerek büyümenin %40'ını oluşturmuş ve ihracat büyümenin itici gücü olmayı sürdürmüştür.

Öte yandan, ülkemizin toplam ihracatının %8,6'sını oluşturan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ihracatımız üzerinde aşağı yönlü etkisi olmuştur.