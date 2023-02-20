Otomotiv sanayi yılın ilk ayında üretim ve ihracatını artırdı

Türkiye otomotiv sanayinde yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 24 artarak 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise yüzde 48'lik artışla 70 bin 723 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise yüzde 48'lik artış göstererek 70 bin 723 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 116 bin 730 adede ulaştı.