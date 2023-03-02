Geçen ay 1.180 TL’yi gören gram altın ne kadar oldu? | 2 Mart 2023 altın fiyatları son durum

Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar…

ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 134 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 116 bin 620 liradan tamamladı.