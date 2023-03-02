02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Geçen ay 1.180 TL'yi gören gram altın ne kadar oldu? | 2 Mart 2023 altın fiyatları son durum

Geçen ay 1.180 TL'yi gören gram altın ne kadar oldu? | 2 Mart 2023 altın fiyatları son durum

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
ABONE OL
Geçen ay 1.180 TL’yi gören gram altın ne kadar oldu? | 2 Mart 2023 altın fiyatları son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 116 bin 620 liraya geriledi. Peki, geçen ay zirveyi gören ve daha sonra çakılan gram altın tarafında son durum ne? Detaylar ekonomi haberimizde...

SON DAKİKA | Şubat ayında 1.183 Türk lirasını gören gram altın bir süre sonra 1.100 TL'nin altını görerek çakıldı.

Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar…

ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 134 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 116 bin 620 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 240 milyon 928 bin 75,99 lira, işlem miktarı ise 3.805,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 262 milyon 206 bin 199,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN: 1114.076

ÇEYREK ALTIN: 1867

YARIM ALTIN: 3734

TAM ALTIN: 7412.89

CUMHURİYET: 7652

22 AYAR BİLEZİK: 1096.78

DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA