Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş’ta konteyner kentte incelemelerde bulundu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Kahramanmaraş'a giderek oradaki çalışmaları da inceledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremin yaralarının sarılmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini incelemek için geldiği kentte ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne giden Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.