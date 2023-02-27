Avans ödemeleri başlıyor! Bugünden itibaren talep edilebilecek! Deprem bölgesinde DASK hizmeti...

"DEPREMİN ÜZERİNDEN HENÜZ 24 SAAT GEÇMEDEN DE İLK HASAR ÖDEMEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanında olmak amacıyla hızla ve büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türk Reasürans olarak, DASK için bu zamana kadar tüm çalışmalarımızın temeline deprem sonrası planlarımızı koyarak hareket ettik." ifadesini kullandı.

Bu çalışmaların, deprem sonrası süreçteki operasyonel ve finansal faydalarının önemine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinin ardından, deprem sonrası için yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları sayesinde, depremin ardından hızla çalışmalarımıza başladık ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik. Yenilenen teknolojik altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkan sağlıyor. Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz. Hatta bu süreçte hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak en hızlı şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz."