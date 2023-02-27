Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati burada yaptığı açıklamada depremzedeler için 3,4 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yattığını söyledi.
Son dakika haberi.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;
Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. 13,5 milyon insanın etkilendiği bir deprem. Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Bu felaket sonucunda 44 bin 354 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden devletimiz vatandaşın yaralarını sarmaya bölgeyi imar etmeye devam edecektir.
AFAD'A 17 MİLYAR LİRA NAKİT AKTARIMI YAPTIK
Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bütçe ve imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşların acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdık. AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız.
DEPREMZEDELERE AFET YARDIIMI
Depremden zarar görenlere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım sağlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardım sağlıyoruz. Kira yardımı da 3 ile 5 bin lira. Evleri 1 yıl içinde tamamlayarak bakanlık olarak tüm desteği veriyoruz.
DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA
3,4 milyar liralık destek ödemesi depremzedelerin hesaplarına yatırıldı. Gelen talepler değerlendirilip hızlı şekilde kararlar alınıyor. TOBB Başkanımız ve STK temsilcileriyle ayrıntılı toplantı yapacağız. Hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Deprem felaketinin vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki etkileri için vergisel düzenlemeleri devreye aldık. 10 ilimize deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan ettik. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimize vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk.
KDV ORANINI YÜZDE 1'E İNDİRDİK
Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşların Şubat'tan Temmuz'a kadar olan ödeme sürelerini uzattık. Prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık.
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