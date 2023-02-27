Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar

AFAD'A 17 MİLYAR LİRA NAKİT AKTARIMI YAPTIK

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bütçe ve imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşların acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdık. AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız.

DEPREMZEDELERE AFET YARDIIMI

Depremden zarar görenlere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım sağlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardım sağlıyoruz. Kira yardımı da 3 ile 5 bin lira. Evleri 1 yıl içinde tamamlayarak bakanlık olarak tüm desteği veriyoruz.