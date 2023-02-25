Hasar ödemeyenin lisansı iptal! Sigortacılar "risk var" diyerek kaçıyor

Depremin vurduğu 11 ilde enkaz çalışmaları sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Üretim tesislerinde sigorta şirketlerinin bahaneler ürettiği iddiaları gelmeye başladı. SEDDK böyle bir durumda vatandaşların kendilerine şikayet başvurusu yapabileceğini belirtti. Şu anda kendilerine ulaşan şikayet ve başvuruların sayısında çok büyük bir artış gözlemlemediklerini belirten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Yeni yeni başlıyor. Bundan sonraki süreçte artacaktır. Bir firmanın herhangi bir şekilde poliçede belirtilen dışında bir uygulaması olması durumunda CİMER ve SEDDK'ya şikayette bulunabilir vatandaşlarımız. Konut poliçesinde sektör deprem konusunda tecrübeli. Ona göre hareket ediyor. Deprem teminatı vermemişse varmış kabul edilmeli. Şirketler ve üretim tesisleri için ise durum biraz daha farklı. Çünkü orada poliçenin içeriği çok değişken" dedi.