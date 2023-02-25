Hasar ödemeyenin lisansı iptal! Sigortacılar "risk var" diyerek kaçıyor
Depremin yaşandığı 11 ilde sigorta konusunda atılacak adımlarda uyuşmazlık olması durumunda itiraz yolları açık. Bir sigorta şirketi hasar ödemede imtina ederse SEDDK ve CİMER’e başvurmak mümkün.
Depremin vurduğu 11 ilde enkaz çalışmaları sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Üretim tesislerinde sigorta şirketlerinin bahaneler ürettiği iddiaları gelmeye başladı. SEDDK böyle bir durumda vatandaşların kendilerine şikayet başvurusu yapabileceğini belirtti. Şu anda kendilerine ulaşan şikayet ve başvuruların sayısında çok büyük bir artış gözlemlemediklerini belirten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Yeni yeni başlıyor. Bundan sonraki süreçte artacaktır. Bir firmanın herhangi bir şekilde poliçede belirtilen dışında bir uygulaması olması durumunda CİMER ve SEDDK'ya şikayette bulunabilir vatandaşlarımız. Konut poliçesinde sektör deprem konusunda tecrübeli. Ona göre hareket ediyor. Deprem teminatı vermemişse varmış kabul edilmeli. Şirketler ve üretim tesisleri için ise durum biraz daha farklı. Çünkü orada poliçenin içeriği çok değişken" dedi.
İHMAL OLURSA LİSANS İPTAL EDİLİR
İşyeri poliçelerinde kâr kaybı, iş durması gibi teknik detayların olduğunu belirten Eroğlu, yangın ve depremin poliçelerde olması gerektiğini belirterek, "Şirketlerin burada sigorta danışmanlığı almalarını gerek. Çünkü teknik bir konu. Bankadan kredi kullananlarda bile sigorta poliçesi olmadığını gördük" dedi. Üretim tesislerinde oluşan hasarın tazmin edilmesinin iki şirket arasında bir konu olması nedeniyle hukukun devreye girdiğini belirten Eroğlu, SEDDK'nın para cezası verme yetkisi olduğunu, ihmal söz konusu olursa lisans iptaline kadar yaptırım olabileceğini belirtti.
ÇEVRE İLLERDE SİGORTA DURDU
Özel sigorta şirketlerinin depreme yakın illerde de zorunlu sigortaları bile 'risk var' diyerek yapmak istemedikleri ortaya çıktı. Bu konuda kendilerine şikâyetler geldiğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bölgeye yakın Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat ve Mersin gibi illerden araç ve konut sigortalarıyla ilgili şikayetler geliyor. Sigorta firmaları bu sigortaları yapmak istemiyor" dedi.
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