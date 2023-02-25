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ABD'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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ABD’den Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

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