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Hatay ve Bingöl'de korkutan depremler!

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Hatay ve Bingöl’de korkutan depremler!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde büyük yara alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. Gelen son dakika bilgisine göre; şehirde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca; Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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