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Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

Asrın felaketinde depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da yeni konutlar için Karadağ bölgesinde zemin etüt çalışması yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:36
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Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

Deprem bölgesinde yeni yerleşim alanları dağlık alanlara yapılacak ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

Adıyaman'daki çalışmaları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Jeoloji Mühendisi Cengiz Aktürk konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

YENİ KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

Yeni konutlar için Karadağ bölgesinde zemin etüt çalışması yapılıyor. Uzmanlar bu bölgenin kayalık ve daha sağlam olduğunu belirtiyor.

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Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

SONDAJ ÇALIŞMALARI

Deprem bölgesinde TOKİ konutları için sondaj çalışması sürüyor.

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Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

Mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmaları hızla devam ediyor.