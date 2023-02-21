Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?

Asrın felaketinde depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da yeni konutlar için Karadağ bölgesinde zemin etüt çalışması yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.