Adıyaman’da yeni konutlar nereye yapılacak?
Asrın felaketinde depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman'da yeni konutlar için Karadağ bölgesinde zemin etüt çalışması yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
Giriş Tarihi: 21.02.2023
16:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
16:36
Deprem bölgesinde yeni yerleşim alanları dağlık alanlara yapılacak ekiplerin çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adıyaman'daki çalışmaları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Jeoloji Mühendisi Cengiz Aktürk konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
YENİ KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?
Yeni konutlar için Karadağ bölgesinde zemin etüt çalışması yapılıyor. Uzmanlar bu bölgenin kayalık ve daha sağlam olduğunu belirtiyor.
SONDAJ ÇALIŞMALARI
Deprem bölgesinde TOKİ konutları için sondaj çalışması sürüyor.
Mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmaları hızla devam ediyor.