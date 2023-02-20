Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
Türkiye 2 büyük deprem felaketiyle sarsıldı. TOKİ'nin deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Şanlıurfa ve Kilis illerine yapacağı toplam 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı açıklandı. Peki deprem bölgesinde hangi ile kaç konut inşa edilecek?
Türkiye 2 büyük deprem felaketiyle sarsıldı. TOKİ'nin deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Şanlıurfa ve Kilis illerine yapacağı toplam 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı açıklandı. Peki deprem bölgesinde hangi ile kaç konut inşa edilecek?
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, "Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız. Vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bölgenin kültürel dokusu, sosyal ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarımızı yaptık ve tamamen süreci biz yürüteceğiz. Bağışçı konut yapmak isteyen bir vatandaşımız varsa, ister AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilir.
Onun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radyo temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşalarını gerçekleştireceğiz. TOKİ ile yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta. Hiçbir bina yıkılmadı. Hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi…
"ZEMİN KALİTESİ DÜŞÜK YERLERE İNŞAA EDİLMEYECEK"
Zemin kalitesi kötü, sıvılaşma olan, fay hattına yakın yerlere kesinlikle yapılaşma yapılmayacak… Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Dolayısıyla uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz… Tedarik zincirini kuracağız. Çünkü 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşa faaliyetleri başlayacak. Demirimizde, çimentomuzda tedarikte herhangi bir problem, sıkıntı yok…" dedi.
İşte il il Mart ayı içinde yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi:
Kahramanmaraş'ta: 45 bin 67
Malatya'da 44 bin 770
Hatay'da: 40 bin 426
Adıyaman'da: 25 bin 882
Gaziantep'te: 10 bin 544
Osmaniye'de: 9 bin 550
Diyarbakır'da 6 bin
Elazığ'da: 3 bin 750
Adana'da: 2 bin 500
Şanlıurfa'da: 3 bin
Kilis'te: 250
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- Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
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