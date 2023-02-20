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Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...

Türkiye 2 büyük deprem felaketiyle sarsıldı. TOKİ'nin deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Şanlıurfa ve Kilis illerine yapacağı toplam 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı açıklandı. Peki deprem bölgesinde hangi ile kaç konut inşa edilecek?

Türkiye 2 büyük deprem felaketiyle sarsıldı. TOKİ'nin deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Şanlıurfa ve Kilis illerine yapacağı toplam 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı açıklandı. Peki deprem bölgesinde hangi ile kaç konut inşa edilecek?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, "Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız. Vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bölgenin kültürel dokusu, sosyal ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarımızı yaptık ve tamamen süreci biz yürüteceğiz. Bağışçı konut yapmak isteyen bir vatandaşımız varsa, ister AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilir.

Onun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radyo temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşalarını gerçekleştireceğiz. TOKİ ile yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta. Hiçbir bina yıkılmadı. Hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi…

"ZEMİN KALİTESİ DÜŞÜK YERLERE İNŞAA EDİLMEYECEK"

Zemin kalitesi kötü, sıvılaşma olan, fay hattına yakın yerlere kesinlikle yapılaşma yapılmayacak… Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Dolayısıyla uygun olmayan yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz… Tedarik zincirini kuracağız. Çünkü 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşa faaliyetleri başlayacak. Demirimizde, çimentomuzda tedarikte herhangi bir problem, sıkıntı yok…" dedi.

İşte il il Mart ayı içinde yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi:

Kahramanmaraş'ta: 45 bin 67

Malatya'da 44 bin 770

Hatay'da: 40 bin 426

Adıyaman'da: 25 bin 882

Gaziantep'te: 10 bin 544

Osmaniye'de: 9 bin 550

Diyarbakır'da 6 bin

Elazığ'da: 3 bin 750

Adana'da: 2 bin 500

Şanlıurfa'da: 3 bin

Kilis'te: 250

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