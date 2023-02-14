SGK genelgeyi yayımladı! EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelendi
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Depremde zarar gören vatandaşın yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda EYT borçlanmalarında ödeme tarihi ertelenirken, malulen emeklilerin kontrol muayenesi de 3 ay ötelendi. Dul-yetim aylıkları, 6 aylık prim borçları, cenaze ödenekleri ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte haberin detayları...
SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda EYT, dul-yetim aylığı, cenaze ödeneği, 6 aylık prim borçları ve emekli muayeneleri ilgili detaylar belli oldu.
EYT KAPSAMINDAKİ BORÇLAR ERTELENDİ
Genelgeye göre 6 Şubat-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.
1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek.
Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.
Depremden zarar gören illerde yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik yardımları ve desteklerine ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
1- EMEKLİ, MALUL CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİYOR MU?
Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Cenaze ödeneği, dul-yetim aylığı başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor. SSK'lı veya Bağ-Kur'lu ise deprem kendisi için iş kazası kapsamına giriyorsa prim gün sayısına bakılmadan ödeme yapılıyor. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve vazife malullüğü, yaşlılık aylığı alanlar, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanlar yakınlarına cenaze yardımı alabiliyor.
2- DEPREMDE YAKINLARINA YİTİRENLERİN DUL VE YETİM AYLIKLARI NE ZAMAN BAĞLANIR?
Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm aylığı normal, malulen emekli ya da iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan, SSK'lı ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş, uzun vadeli sigorta kapsamında en az 900 prim günü olanlardan herhangi biri kapsamındakilerin geride kalan hak sahiplerine bağlanır. Bağ-Kur ve 4C'liler de en az 1800 prim günü olması gerekiyor.
3- ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA DEPREM İŞ KAZASI KABUL EDİLİR Mİ, ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ANNE VE BABALARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIR MI?
Deprem kendisi için iş kazası olanların yakınları da bu haktan yararlanır. Kız veya erkek çocuğun herhangi bir sigortalı işte çalışıyor olsa bile lise ve dengi öğrenim, çıraklık ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi durumunda 20 yaşını, yükseköğretim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış olması şartıyla çalışma bile yetim aylığı hakkı sağlıyor. Dul, yetim aylığı başvurusu e-Devlet, gelir, aylık, ödenek talep belgesi doldurularak doğrudan SGK'ya başvurularak ya da posta yoluyla gönderilerek yapılabiliyor. Depremde çocuğunu kaybeden anne ve baba da hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse olması durumunda aylık gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere aylık bağlanmamış olması şartıyla ölüm aylığı alabilir.
4- SİGORTALILIK SÜRESİ YETMEYENLERE YAPILAN ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?
Sigortalılık süresi, prim gün sayısı dul-yetim aylığı bağlanmasına yeterli değilse hak sahipleri yaşamını yitiren adına ödenen primleri ölüm toptan ödemesi olarak SGK'dan geri alabilecek. Toptan ödeme talep dilekçesine e-Devlet sayfasından ulaşılabilir. Başvurular da buradan yapılabileceği gibi, gelir/aylık/ödenek talep belgesi doldurarak SGK'ya doğrudan ya da bu belgeyi postayla göndermek gerekiyor.
5 - DEPREM BÖLGESİNDE MALULEN YA DA VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİĞE HAK KAZANANLAR ZORUNLU MUAYENE KONTROLÜNE NASIL GİDECEK?
Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi. SGK, 10 ilde faaliyet gösteren işyeri ve bu illerde ikamet eden sigortalılar için 6 aylık prim borçlarını gecikme cezası uygulanmadan 31 Ağustos'a kadar uzattı.
6 - EYT KAPSAMINDA DOĞUM BORÇLANMASI, BAĞ-KUR PRİMLERİ İÇİN İHYADA ÖDEME TAKVİMİ ERTELENDİ Mİ?
Deprem bölgesindeki illerde yaşayanların 31 Temmuz tarihine kadar yapılandırılan ya da taksitlendirilen ihya edilenler de dâhil tüm prim borçlarının ödemesi ihya edilen prim borçları 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek. Bunlardan herhangi bir gecikme cezası alınmayacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında deprem bölgesinden de çok sayıda vatandaş askerlik, doğum, doktora, avukatlık staj, yurt dışı borçlanması yaptı. Borçlanmalar ve ihya kapsamına giren borçlar da son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...
- Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
- Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...
- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
- Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...
- Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
- Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...
- Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...
- 13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
- 14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!
- Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...