EYT staj sigortası kapsama alınacak mı, sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası son gelişme, durum ne?
"EYT staj sigortası kapsama alınacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT staj sigortası kapsama alınacak mı, sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası son gelişme, durum ne?
Giriş Tarihi: 13.02.2023
20:22
"EYT staj sigortası kapsama alınacak mı, sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası son gelişme, durum ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenlemenin Meclis onayından sonra yürürlüğe alınması bekleniyor. Peki, EYT staj sigortası kapsama alınacak mı, sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası son gelişme, durum ne?
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EYT'Lİ OLUP OLMADIĞIMI NASIL ANLAYABİLİRİM?
e-Devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz.
Primlerinin uzun vadeli sigorta kollarından olması ve fiili çalışma gerekiyor.
■ Farklı kurumlarda çalışmaları olanların şartları nasıl belirlenecek?
Farklı kurumlarda çalışanlar için uygulanan bir kural var. Son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılıyor. Burada son 7 yıl değil son 7 yıllık sigortalı olarak çalışılan süre önemli. Burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.
■ Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?
Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. O yüzden staj ve çıraklık ile başlayanlar EYT kapsamına giremiyor. Bu başlangıçların tescil edilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
■ 8 Eylül 1999'dan kısa süre sonra sigortalı olanlar için bir hak var mı?
Burada yasanın çıktığı 8 Eylül 1999 tarihi bir sınır olarak belirleniyor.
Sonrasında ise yeni emeklilik şartları uygulanıyor. Bu tarihten önce işe girenler için yaş şartı bulunmuyordu. Ancak bu tarihten sonra işe girenler yaş şartı olduğunu bilerek işe başlamış oldu. Ancak sürenin 31 Aralık 1999'a uzatılması ya da sonrası için bir kademeli emeklilik getirilmesi gibi talepler de bulunuyor.