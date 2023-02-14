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Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?

"Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar ve kurumlar arasında yapılan anlaşmalar neticesinde çalışanlara promosyon ödemesi yapılıyor. Jandarma subay ve astsubayların promosyon ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?

"Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumları ile bankalar arasında promosyon sözleşmeleri güncellenirken, Jandarma subay ve astsubayların promosyon alıp almayacağı merak edildi. Peki, Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?

JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?

MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.

TSK personeli sonrası jandarma personeli de promosyon haberi bekliyor. Jandarma personelleri 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi talebinde bulunmuştu, anlaşma henüz sağlanamamıştı.

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mevcut protokolün şubat ayında sona erecek olması sebebiyle yeni sözleşmenin mart ayında başlaması bekleniyor. Anlaşmasının sağlanmasıyla promosyonlar banka hesaplarına yatacak.

JANDARMA PROMOSYONU NE KADAR?

EGM çalışanları 27 bin TL promosyon alırken, sağlık çalışanlarına 3 senelik protokol karşılığında maaş miktarına bakılmadan 29 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu ödemenin 27 bin TL'sinin peşin verilmesi kararlaştırılmıştı.

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