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Haberler Galeri EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

EYT için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kısa süre önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkliyen depremin ardından görüşmeler ertelendi. EYT kapsamı dışında yer alanlar ise emeklilik için şartları merak ediyor. Kısmi emeklilik bu süreçte araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte EYT kapsamında yer almayanlar için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 19:30
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EYT’nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemenin 5 adımda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Böylelikle emeklilik tablosu ve şartları netleşmiş oldu. Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Son aşamada ise düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Peki, eksik primi olanlar ne yapacak? 3600 günle emeklilik mümkün mü? 3600 ve 5400 prim günüyle emeklilik şartları neler? İşte EYT için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK

EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı. EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle durumu geciktirdi.

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EYT’nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

Yasa teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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EYT’nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

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EYT’nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Tüm bu konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.