HaberlerGaleriEYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi
EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi
EYT için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kısa süre önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkliyen depremin ardından görüşmeler ertelendi. EYT kapsamı dışında yer alanlar ise emeklilik için şartları merak ediyor. Kısmi emeklilik bu süreçte araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte EYT kapsamında yer almayanlar için detaylar!