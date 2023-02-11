OHAL ilan edilen 10 ildeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Son dakika... Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) OHAL illerindeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Diğer yandan 10 ili kapsayan bu kritik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar...
SON DAKİKA | Mali Suçları Araştırma Kurulu, OHAL illerindeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi ilan etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK Genel Tebliği'nde şu bilgiler paylaşıldı:
Maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması hem de diğer bankalar ile arasında olacak işlemlerde sıkıntı yaşamaması adına MASAK olarak Finansal Kuruluşlarımızın OHAL ilan edilen illerimizde 08.02.2023 den itibaren 1 ay süreyle;
- Kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle,
- Mümkün olmaması durumunda kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin kontrolü ile kontrol edilmesi ile işlem yapılması sağlanabilecektir.
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
(SIRA NO: 23)
MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılacak işlemlerde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince yapılması gereken kimlik tespitinin anılan maddede belirtilen usulde yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, söz konusu maddede sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
Birinci fıkrada sayılan illerde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak kimlik tespiti işlemleri, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi ve imza örneğinin alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.
Yerleşim yeri adresi birinci fıkrada sayılan illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanabilir.
Bu madde kapsamında kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8/2/2023 tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunludur.
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