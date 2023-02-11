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İşsizlik ödeneği ile yarım çalışma ödeneği ödemeleri için tarih belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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İşsizlik ödeneği ile yarım çalışma ödeneği ödemeleri için tarih belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu

Son dakika ekonomi haberleri | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını duyurdu. Öte yandan geçen hafta içinde Türkiye genelinde kamuda maaş ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.

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Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılacak ödemeleri önce çekti.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan geçen hafta içinde Türkiye genelinde kamuda maaş ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini şlan etmişti.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.

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