İşsizlik ödeneği ile yarım çalışma ödeneği ödemeleri için tarih belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini şlan etmişti.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.