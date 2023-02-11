İşsizlik ödeneği ile yarım çalışma ödeneği ödemeleri için tarih belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu
Son dakika ekonomi haberleri | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını duyurdu. Öte yandan geçen hafta içinde Türkiye genelinde kamuda maaş ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.
FLAŞ HABER | Türkiye'yi yasa boğan deprem ardından hükümet vatandaşının her türlü imkanları ve ihtiyaçları için seferber oldu.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılacak ödemeleri önce çekti.
Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan geçen hafta içinde Türkiye genelinde kamuda maaş ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini şlan etmişti.
Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
- Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı? Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı?
- YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? 2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DUYURULAR!
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- KYK yurtları boşaltılıyor mu, ne zaman? KYK yurtları hangi illerde boşaltılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir...O iller için açıklama geldi
- KYK yurt kayıt sildirme FORMU 2023 | KYK, Özel Yurt kaydı nasıl silinir? Kayıt sildirme dilekçesi nasıl Yazılır? Online yapılabilir mi?
- Hatay Havalimanı ne zaman açılacak?
- KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenir mi? KYK, özel yurt ödemeleri devam edecek mi, depozito geri yatar mı? SON DUYURULAR
- Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika
- Bedelli askerlik ertelendi mi 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? MSB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR...
- İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
- Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Başkan Erdoğan açıkladı!