10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri BOTAŞ'tan Hatay için doğal gaz açıklaması

BOTAŞ'tan Hatay için doğal gaz açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
ABONE OL
BOTAŞ’tan Hatay için doğal gaz açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğal gaz verildiğini duyurdu.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

AFAD’dan ’WhatsApp’tan yayılan iddiaya yanıt AFAD'DAN 'WHATSAPP'TAN YAYILAN İDDİAYA YANIT
AFAD’dan ’WhatsApp’tan yayılan iddiaya yanıt

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA