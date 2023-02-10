BOTAŞ'tan Hatay için doğal gaz açıklaması
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğal gaz verildiğini duyurdu.
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.
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