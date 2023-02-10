Emekli maaşları son dakika ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Zamlı Şubat ayı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek? SSK, Bağ-Kur...
SON DAKİKA : Emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oluyordu.Deprem nedeniyle Türkiye genelinde memur maaşlarının erken ödenmesine karar verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Peki. Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
"2023 zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye genelinde memur maaşlarının erken ödenmesine karar verilmişti. Aynı açıklama bu defa emekli aylıkları için yapıldı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.
SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.
SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek. BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.
MEMUR İŞÇİ MAAŞLARI HANGİ İLLERDE ERKEN YATACAK?
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapanlara maaşlar erken ödenmesi planlanıyordu. Alınan yeni karara göre sadece 10 ilde değil Türkiye genelinde memur maaşları erken ödenecek.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
Memur maaşları her ayın 15'inde banka hesabınıza yatırılır.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan yeni zamlar belli oldu. 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,4 oldu.
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