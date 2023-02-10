Emekli maaşları son dakika ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Zamlı Şubat ayı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek? SSK, Bağ-Kur...

"2023 zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye genelinde memur maaşlarının erken ödenmesine karar verilmişti. Aynı açıklama bu defa emekli aylıkları için yapıldı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.