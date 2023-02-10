Borsa neden açılmadı? Borsa İstanbul ne zaman, kaç gün sonra açılacak? Devre kesici ne kadar sürer? 10 Şubat BIST 100 BORSA SON DURUM!
Ülkemizde yaşanan hepimizi derinden etkileyen deprem faciası, hayatı durma noktasına getirdi. Borsada iki kez devre kesicinin uygulanması sonrasında BİST 100 işlemleri durdurulmuştu. Borsa İstanbul'da son durum, yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, borsa ne zaman açılıyor? 10 Şubat Borsa İstanbul neden yok?
"Borsa neden açılmadı?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle, borsada iki kez devre kesicinin uygulanması sonrasında BİST 100 işlemleri geçtiğimiz günler durduruldu. "Borsa neden açılmadı?" sorusu 10 Şubat tarihinde yeniden gündeme getirildi. Peki, "BIST Borsa İstanbul ne zaman açılacak?" İşte, haberin detayları...
BORSADA İŞLEMLER NEDEN DURDURULDU?
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.
İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
Borsa 14 Şubat akşamına kadar 4 gün daha kapalı kalacak.
BORSA NEDEN AÇILMADI?
İşlemlerin 8 Şubat saat 11.00 itibarıyla durdurulmasının ardından Borsa İstanbul bugün de açılmayacak.
DEVRE KESİCİ NEDİR?
Devre kesici uygulaması borsa genelinde veya hisseler özelinde kullanılabilir. Borsa endekslerinde devre kesici uygulaması için birden fazla düşüş eşiği yer alır. Örneğin BIST100 iki eşiğe sahiptir. BIST100 endeksinde %5 ve daha fazla oranda düşüş yaşandığında devre kesici uygulanır. Sistem işlemeye başladıktan sonra bu düşüş %7'ye ulaşırsa uygulama ikinci kez gerçekleştirilir.
Dünya'da yer alan habere göre ikiden fazla devre kesicinin uygulandığı borsalar da mevcut. Örneğin ABD borsalarında üç aşamalı devre kesici uygulaması vardır. %7 ve %13'lük düşüşlerde işlemler 15 dakikalığına durdurulurken bu düşüş %20'ye ulaştığında borsa işleme gün boyu kapatılır.
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