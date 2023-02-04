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2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleşti | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleşti | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık

Son dakika haberleri... 2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısının gerçekleştiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdik.

2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık.

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