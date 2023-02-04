04 Şubat 2023, Cumartesi
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2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleşti | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık
Son dakika haberleri... 2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısının gerçekleştiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.