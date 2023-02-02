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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Turkuvaz 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Enflasyonda düşüş sürecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Turkuvaz ’Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde önemli açıklamalar: Enflasyonda düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Nebati "Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız. Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır." dedi. Nebati, enflasyonda düşüş eğiliminin süreceğini de belirtti.

Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ülkeyi ulaştıracak sektörleri bir araya getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda buludu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnanıyorum ki bu salondaki herkes Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunmuş ve bulunacaktır.

Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız.

Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır.

"MİLLİ GELİRİMİZ FAİZE DEĞİL YATIRIMA GİDİYOR"

Milli gelirimiz faize değil yatırıma gidiyor. Bütçede yatırım harcamasının sermaye giderlerinden oluştuğunu bilmezlikten geliyorlar.
Muhalefet faiz lobilerinin emrinde gibi davranıyor.

Turizmin altın yılı olan 2019'un da üzerinde bir performans göstermeyi başardık. Rekor kırıyoruz.



"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK"

Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.

Katılım Finans Garanti Fonu'nu devreye sokuyoruz. Bu ülke içerisinde çiftçi tarımla ilgili bir talepte bulunuyorsa biz hazırız. Esnaf bir ihtiyacı var. Karşılamaya hazırız. KOBİ başta olmak üzere tüm ithalatçılarımızın talebini karşılamaya hazırız.

İFM'yi aynı zamanda bir FinTek Merkezi haline getiriyoruz.

17 Şubat -4 Mart'ta İzmir'de İktisat Kongresi düzenliyoruz.

Enflasyonda düşüş sürecek "ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK"

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