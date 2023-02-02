Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Turkuvaz 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Enflasyonda düşüş sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Nebati "Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız. Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır." dedi. Nebati, enflasyonda düşüş eğiliminin süreceğini de belirtti.
Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ülkeyi ulaştıracak sektörleri bir araya getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda buludu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İnanıyorum ki bu salondaki herkes Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunmuş ve bulunacaktır.
Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız.
Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır.
"MİLLİ GELİRİMİZ FAİZE DEĞİL YATIRIMA GİDİYOR"
Milli gelirimiz faize değil yatırıma gidiyor. Bütçede yatırım harcamasının sermaye giderlerinden oluştuğunu bilmezlikten geliyorlar.
Muhalefet faiz lobilerinin emrinde gibi davranıyor.
Turizmin altın yılı olan 2019'un da üzerinde bir performans göstermeyi başardık. Rekor kırıyoruz.
"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK"
Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.
Katılım Finans Garanti Fonu'nu devreye sokuyoruz. Bu ülke içerisinde çiftçi tarımla ilgili bir talepte bulunuyorsa biz hazırız. Esnaf bir ihtiyacı var. Karşılamaya hazırız. KOBİ başta olmak üzere tüm ithalatçılarımızın talebini karşılamaya hazırız.
İFM'yi aynı zamanda bir FinTek Merkezi haline getiriyoruz.
17 Şubat -4 Mart'ta İzmir'de İktisat Kongresi düzenliyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI | En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? Kontenjan dağılımı...
- EYT'liye MAAŞ ŞENLİĞİ | 5.500 TL+TAZMİNAT+PROMOSYON HESABI ÇIKTI! EYT ilk maaşlar ne zaman hesaba geçecek? 4a-4b-4c maaşları nasıl öğrenilir?
- ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇI CANLI İZLE | 2 Şubat Fenerbahçe maçı full HD, kesintisiz, bedava anlık canlı takip linki! Şifresiz nereden izlenir?
- Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!
- ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
- EYT sonrası Kısmı Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI! 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?
- TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih açıklandı mı? 2023 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI, isim listesi sorgulama ekranı!
- Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Başvuru şartları, kontenjanlar...
- İkinci El Konut Kampanyasında YEŞİL IŞIK YANDI! 2. el konut projesi ne zaman, hangi tarihte? Kredi faiz oranları ne olacak? Öncelikli grupta kimler olacak?
- İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ!
- EN UCUZ ÜRÜNLER o markette satılıyor! Kampanya bugün yarın bitecek! Siyah çay 48'TL , 8'li tuvalet kağıdı 39 TL'ye düştü!
- 2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...