Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurma çalışmalarında son noktaya geldiklerini ve bir yılda orada ilk ticareti başlatmayı hedeflediklerini belirtti.
Dönmez, Bakü'de düzenlenen "Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı" sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndan (TANAP) bahseden Dönmez, bu hat üzerinden Avrupa'ya yaklaşık 20 milyar metreküp gaz sevk edildiğini söyledi.
Dönmez, TANAP'la Türkiye'ye de yaklaşık 20 milyar metreküp gaz sevk edildiğini aktararak, "TANAP'ın kapasitesinin 2 katına çıkartılmasıyla ilgili bir görüş birliği var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii sahanın geliştirilmesi gerekiyor. Yani üretimin artırılması gerekiyor. İnşallah 3-4 yıl içerisinde bu kapasite artışı gerçekleşmiş olacak. Bu sayede hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlanmış olacak." diye konuştu.
Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji ilişkilerinin sadece TANAP projesiyle sınırlı olmadığına işaret eden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
"Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı gayet düzenli şekilde çalışıyor. Yine son yıllarda giderek artan bir elektrik ticareti söz konusu. Azerbaycan'dan elektrik getiriyoruz. Şimdi yeni dönemde de Azerbaycan Hazar kıyısındaki rüzgar potansiyelini değerlendirme noktasında ciddi yatırımlar planlamış durumda. Burada üretilecek bu yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi de gündemimizde olan, müzakere ettiğimiz konular arasındadır."
Dönmez, Türkiye olarak önceliklerinin kendi arz güvenlikleri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Son yıllarda kendi arz güvenliğimizi sağlama almak için altyapı çalışmalarını yaparken bir taraftan da Avrupa ülkelerine gaz transferi ve akabinde gaz ticareti yapacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Bununla alakalı müzakereleri buraya katılan ülke temsilcileriyle de yaptık. Görüştüğümüz yetkililer, bu projemize destek vereceklerini ifade etti. Türkiye'de bir dağıtım merkezi ve ticaret merkezi kurma ile alakalı çalışmalarımızda son noktaya geldik. Hedefimiz bir yılda orada da ilk ticareti başlatmak."
TPAO İLE SOCAR, İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI
Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasındaki iş birliklerine de değinen Dönmez, "Türkiye Petrolleri ile SOCAR arasında özellikle Hazar bölgesinde bazı sahalarda geçmişten bu tarafa gelen ortak projeler vardı. Son haftalarda bir başka saha ile alakalı da görüşmeler devam ediyordu. Şimdi işbirliği anlaşması yapıldı. Sahayla ilgili bilgiler, her iki tarafa açılacak ve değerlendirilecek. Olumlu neticeler olursa Türkiye Petrolleri, o sahada da aktif rol almış olacak." diye konuştu.
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