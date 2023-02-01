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Ehliyet affı son dakika çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Ehliyet affı son dakika çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2,5 milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affının bu yıl çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, ehliyet affı çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Ehliyet affı ile 10 bine yakın ehliyetin iade edilmesi beklenirken, düzenlemenin hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 2.5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini ve bu sebepten geri alınan 10 bine yakın ehliyetin geri verileceğini duyurmuştu. Peki, ehliyet affı çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ehliyet affının hangi tarihte çıkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Trafik ceza puanlarının silinmesine yönelik düzenleme Meclis'e sunulacak. TBMM gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra şartları ve ehliyetlerin geri iade edileceği tarih belli olacak. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EHLİYETE EL KONULAN DURUMLAR NELER?

* 100 ceza puanına ulaşmak
* Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak
* Uyuşturucu kullanmış olmak

* Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak
* Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması
* Sağlık durumunun bozulması
* Hız sınırının aşılması
* Alkollü araç kullanmak

YAPILANDIRMA VE TAKSİTLENDİRME

Trafik cezası yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri için vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi olan "www.ivd.gib.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılır. Ayrıca e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Taksitlendirme işlemleri vergi dairesinde de yapılmaktadır. Bunun için kişilerin ikamet adresindeki vergi dairesine üzerinden T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik ile beraber başvuruda bulunması yeterli olmaktadır.

Ayrıca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu pasaport veya sürücü belgesiyle de başvuru yapılabilmektedir. Gerekli olan formlar müracaat edilen vergi dairesince verilmektedir.

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