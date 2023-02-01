Ehliyet affı son dakika çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2,5 milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affının bu yıl çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, ehliyet affı çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Ehliyet affı ile 10 bine yakın ehliyetin iade edilmesi beklenirken, düzenlemenin hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 2.5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini ve bu sebepten geri alınan 10 bine yakın ehliyetin geri verileceğini duyurmuştu. Peki, ehliyet affı çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ehliyet affının hangi tarihte çıkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Trafik ceza puanlarının silinmesine yönelik düzenleme Meclis'e sunulacak. TBMM gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra şartları ve ehliyetlerin geri iade edileceği tarih belli olacak. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
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