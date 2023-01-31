TOGG’dan ’ön sipariş’ açıklaması: 3 farklı yöntemle sunulacak

"2023 BOYUNCA TESLİM EDECEĞİZ"

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.