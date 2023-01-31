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TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması: 3 farklı yöntemle sunulacak

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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TOGG’dan ’ön sipariş’ açıklaması: 3 farklı yöntemle sunulacak

Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

"2023 BOYUNCA TESLİM EDECEĞİZ"

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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