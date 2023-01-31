TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması: 3 farklı yöntemle sunulacak
Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.
"2023 BOYUNCA TESLİM EDECEĞİZ"
"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
- Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS sonuçları bugün açıklanır mı?
- OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? OGM 1.128 personel alımı başvuru şartları neler?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?
- EYT'de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! Torbada o da var! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...
- TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! Bu indirimi kaçıran pişman olur! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?
- Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?