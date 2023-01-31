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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık ödemeler 6 ay öncesinde hesaplara yatmıştı. Şimdi ise gözler, şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ödemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı.

Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.

Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını anlattı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.

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