"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ödemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Ziraat Bankası Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?