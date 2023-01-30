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Haberler Ekonomi Haberleri Doğal gaz ve elektrikte indirim sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu

Doğal gaz ve elektrikte indirim sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Doğal gaz ve elektrikte indirim sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "doğal gaz ve elektrikte indirimler devam edecek. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamd olsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz." dedi.

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