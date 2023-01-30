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Son dakika: Mehmetçik Zap'ta PKK inlerini yerle bir etti! 3 terörist etkisiz hale getirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Son dakika: Mehmetçik Zap’ta PKK inlerini yerle bir etti! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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