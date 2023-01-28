Son dakika: Doğal gazın ardından elektrikte indirim sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez o tarihi işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında yaptığı konuşmada, Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarının, ortaya koyulan enerji bağımsızlığı perspektifini en iyi açıklayan örneklerden olduğunu söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ilan ederken temel hedefin "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" olarak ifade edildiğini anımsatan Dönmez, "Bu hedefimizi hayata geçirmek için yerli ve yenilenebilir enerjiye yoğun bir yatırım yaptık. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla bu alanda hem üretim hem de teknoloji tarafında yeni bir süreci başlattık." diye konuştu.