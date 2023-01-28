28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin teknoloji gücü geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor! Eğitim başvuruları başladı

THY'nin teknoloji gücü geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor! Eğitim başvuruları başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2023
ABONE OL
THY’nin teknoloji gücü geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor! Eğitim başvuruları başladı

Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, insan kaynağı konusunda Türkiye'nin siber güvenlik sektörüne katkı sağlamak amacıyla, Cyber Take-Off GRC Eğitimi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Programa katılımlar için son başvuru tarihi 13 Şubat 2023. Adayların, programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Cyber Take-Off'un internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA