29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?

Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023
ABONE OL
Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?

"Vergi borçları ne zaman silinecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, gümrük müdürlükleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı gibi kamu kurumlarının alacağı borçlara ilişkin düzenleme yapılacağını ifade etti. Peki, Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?

"Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasının detaylarını açıkladı. Peki, Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?

VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını aktardı.

Erdoğan " Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan devamında " Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını "Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir." sözleriyle noktaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA