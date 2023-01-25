Motorine zam var mı? 26 Ocak’ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER

"Motorine zam var mı?" Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatındaki yükseliş sonrası bugün benzine 1 lira 25 kuruş zam geldi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 21.71 liradan satılıyor. Şimdi ise motorin grubuna zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, motorine zam var mı? 26 Ocak'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

MOTORİNE ZAM VAR MI?

26 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 83 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.