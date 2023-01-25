Motorine zam var mı? 26 Ocak'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER
Brent petrol fiyatı ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş sonrası, akaryakıt fiyatları da değişikliğe uğradu. Bugün benzin grubunda 1 lira 25 kuruş artış yaşandı. Şimdi ise gözler motorine çevrildi. Peki, motorine zam var mı? 26 Ocak'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...
"Motorine zam var mı?" Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrol fiyatındaki yükseliş sonrası bugün benzine 1 lira 25 kuruş zam geldi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 21.71 liradan satılıyor. Şimdi ise motorin grubuna zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, motorine zam var mı? 26 Ocak'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...
MOTORİNE ZAM VAR MI?
26 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 83 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor. Dün 88,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ekonomik faaliyetlerin hızlanması, talebin toparlanacağına dair beklentileri artırdı. Ancak tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede nüfusun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu durumun piyasalarda Çin'deki ekonomik ve talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizliğe yol açtığını kaydetti.
Öte yandan, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki artışı kısıtladı.
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