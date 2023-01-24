24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EYT'lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EYT düzenlemesi ile emekli olacak 2,25 milyon vatandaşı sevinçten havalara uçuracak gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşını 3 yıl bankadan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon ödemesi gerçekleştirilirken, EYT yasası sonrası emekli olanlar da bu promosyondan faydalanacak. Bankalar ise hazırlıklara başladı. Mart'ta ilk maaşını almaya hazırlanan EYT'liler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:05
  • 1
  • 26
EYT’lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladıktan sonra yasalaşacak. İlk emekli maaşının mart ayında verilmesi beklenirken, bankalar da EYT'liler için promosyon hazırlıklarına başladı. EYT düzenlemesi ile emekli promosyonlarının yeniden 10 bin liranın üzerine çıkması beklenirken, güncel promosyon tutarları da araştırılmaya başlandı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
EYT’lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EYT'DE İLK MAAŞ MART'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada EYT düzenlemesinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Meclis aşamasının tamamlanmasının ardından düzenleme Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardınan ise emeklilik için başvurular başlayacak.

  • 3
  • 26
EYT’lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Şubat ayı içerisinde EYT başvurularının alınmasının ardından mart ayı içerisinde ilk maaşlar hesaplara yatırılacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinin ardından bankalar da müşteri kazanmak için promosyon düzenlemesine başladı.

  • 4
  • 26
EYT’lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EYT'LİLER BANKA SEÇECEK

EYT ile emekli olacak 2,25 milyon vatandaş, emekli maaşı alabilmek için banka seçecek. Böylece EYT'lilerin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

  • 5
  • 26
EYT’lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

İLK EMEKLİ MAAŞI SONRASI 10.000 LİRAYA VARAN ÖDEME!

Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ayrıca 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.