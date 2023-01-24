EYT'lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EYT düzenlemesi ile emekli olacak 2,25 milyon vatandaşı sevinçten havalara uçuracak gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşını 3 yıl bankadan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon ödemesi gerçekleştirilirken, EYT yasası sonrası emekli olanlar da bu promosyondan faydalanacak. Bankalar ise hazırlıklara başladı. Mart'ta ilk maaşını almaya hazırlanan EYT'liler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...