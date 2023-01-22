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Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dönmez, "Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin videolu paylaşım yaptı.

BAĞIMSIZLIK HİKAYESİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ

"Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" sözleriyle yaptığı paylaşımda, çalışmalardaki ilerleme sürecini anlatan Dönmez, sahadaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızla ilerlediği, kuyulardaki sondaj çalışmalarının büyük oranda bittiği bilgisini verdi.

YÜZDE 90 SEVİYELERİNE ÇIKTI

Deniz tabanındaki çalışmalarda ilerleme oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu söyleyen Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI

Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

İŞTE BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI

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