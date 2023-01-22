Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere! Bakan Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım

BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI

Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

İŞTE BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI

Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere ⏳⚡️ pic.twitter.com/0NsdZlHp5U — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 21, 2023