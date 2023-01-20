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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu: Türkiye enerjide en önemli aktörlerden
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz projesinin, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacağını bildirdi. Bakan Dönmez, "Bu proje, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:57Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:58