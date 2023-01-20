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Haberler Galeri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu: Türkiye enerjide en önemli aktörlerden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu: Türkiye enerjide en önemli aktörlerden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz projesinin, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacağını bildirdi. Bakan Dönmez, "Bu proje, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:58
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu: Türkiye’nin enerjide en önemli aktörlerinden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu: Türkiye’nin enerjide en önemli aktörlerinden

Ağırlıklı olarak deniz altı operasyonlarında görev alacak "Mukavemet" gemisinde de incelemede bulunan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, sık aralıklarla çalışmaları yerinde incelemek için Filyos'a geldiklerini ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızda ilerlediğini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu: Türkiye’nin enerjide en önemli aktörlerinden

Kuyulardaki sondaj tamamlama çalışmalarının büyük oranda bittiğini ve deniz tabanındaki çalışmalarda da ilerleme oranının an itibarıyla yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını aktaran Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu: Türkiye’nin enerjide en önemli aktörlerinden

Dönmez, gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirerek, "Dün gece buradaydık, sahaya da çıktık. Mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Çalışan sayısı da her gün artıyor. Kara tarafında 7 bin 300 çalışanımız var, deniz tarafında da 2 bin 200 olmak üzere toplam 9 bin 500 kişi ile bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız. Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak." diye konuştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu: Türkiye’nin enerjide en önemli aktörlerinden

Karadaki çalışmaların yanı sıra deniz tarafında da birçok iş yapıldığını anlatan Dönmez, "Bunlar içinde özel nitelikli, özellikli gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda." dedi.