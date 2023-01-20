Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu: Türkiye enerjide en önemli aktörlerden

Dönmez, gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirerek, "Dün gece buradaydık, sahaya da çıktık. Mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Çalışan sayısı da her gün artıyor. Kara tarafında 7 bin 300 çalışanımız var, deniz tarafında da 2 bin 200 olmak üzere toplam 9 bin 500 kişi ile bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız. Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak." diye konuştu.