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"Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Sakarya Endüstri Bölgesi ilan edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde belirlenen alanın "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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