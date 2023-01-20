Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında duyurmuştu

İLK A HABER'DE MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:

"Çarşamba günü biz bunu duyurmuştuk. Bunun üzerinde çalışıldığını ifade ettik ve seçim için yapılan çalışmalarda bu maddeye dikkat çekmiştik. Bu yapılandırma paketi çok önemliydi. Tabandan gelen böyle talepler olduğunu canlı yayında söylemiştik. İşte bunlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla böyle bir beklenti vardı ve bunlar bize de geliyordu. Biz de buradan A Haber farkıyla ilk onu duyurmuş olduk.

Çarşamba günü yapmış olduğumuz yayından sonra bize çok fazla mesaj geldi. İçeriği ile ilgili sorular geldi bana. Burada vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılacak. Daha önceki yasalara bakarak bunu görebiliriz. Trafik cezaları, köprü geçiş cezaları, su ve elektrik borçları, vergi ve prim borçları bu kapsama giriyor. Bu bir af değil yanlış anlaşılmasın borç yapılandırması. Burada çünkü borcunu zamanında ödeyenler kendini kötü hissediyor.