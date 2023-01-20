Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...
Milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.Peki, "Hangi borçlar yapılandırma kapsamında, borç yapılandırması nasıl yapılır?" İşte, konuya dair merak edilenler...
Son dakika: Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçecek. Paketin önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte, haberin detayları...
BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NEDİR?
Son dakika haberine göre; 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılacak ve vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı verilecek. Öte yandan şirketlere de matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında yer alacak.
TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI SUNULACAK
Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı da getirilmesi bekleniyor. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Ayrıca belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.
2023 BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Tarihin en büyük yapılandırma paketi Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Paketin en geç Şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
MÜJDE İLK A HABER'DE DUYURULDU!
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:
"Çarşamba günü biz bunu duyurmuştuk. Bunun üzerinde çalışıldığını ifade ettik ve seçim için yapılan çalışmalarda bu maddeye dikkat çekmiştik. Bu yapılandırma paketi çok önemliydi. Tabandan gelen böyle talepler olduğunu canlı yayında söylemiştik. İşte bunlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla böyle bir beklenti vardı ve bunlar bize de geliyordu. Biz de buradan A Haber farkıyla ilk onu duyurmuş olduk.
Çarşamba günü yapmış olduğumuz yayından sonra bize çok fazla mesaj geldi. İçeriği ile ilgili sorular geldi bana. Burada vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılacak. Daha önceki yasalara bakarak bunu görebiliriz. Trafik cezaları, köprü geçiş cezaları, su ve elektrik borçları, vergi ve prim borçları bu kapsama giriyor. Bu bir af değil yanlış anlaşılmasın borç yapılandırması. Burada çünkü borcunu zamanında ödeyenler kendini kötü hissediyor.
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- Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...
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