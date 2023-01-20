Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...

MÜJDE İLK A HABER'DE DUYURULDU!

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:

"Çarşamba günü biz bunu duyurmuştuk. Bunun üzerinde çalışıldığını ifade ettik ve seçim için yapılan çalışmalarda bu maddeye dikkat çekmiştik. Bu yapılandırma paketi çok önemliydi. Tabandan gelen böyle talepler olduğunu canlı yayında söylemiştik. İşte bunlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla böyle bir beklenti vardı ve bunlar bize de geliyordu. Biz de buradan A Haber farkıyla ilk onu duyurmuş olduk.