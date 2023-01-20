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Son dakika | AK Parti Yeni Konut projesi teklifini TBMM'ye sundu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika | AK Parti Yeni Konut projesi teklifini TBMM’ye sundu

Son dakika haberi...AK Parti 'yeni konut', projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

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