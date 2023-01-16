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Haberler Galeri Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...

Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...

Yeni Evim Konut Finansman Programı kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 0.69, 0.79 ve 0.99 faiz oranıyla kredi veren bankalar araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci konut projesiyle ilk etapta 100 bin kişi ev sahibi olacak. İçlerinde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi devlet bankaların bulunduğu toplam 7 kurum kredi vermekte. Peki Yeni Evim Konut kredisi veren bankalar hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:37
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Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 0,69-0,79-0,99 faizle 15 YILA VARAN VADE...

Yeni Evim Konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Orta gelirli ailelere yönelik düzenlenen konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki 0,69-0,79-0,99 faizle kredi veren bankalar hangileri? Yüzde kaç peşinat ödenecek? İşte konuya ilişkin detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 0,69-0,79-0,99 faizle 15 YILA VARAN VADE...

YENİ EVİM KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR?

Kampanya dahilinde 15 aya varan vade ve 0,69-0,79-0,99 faiz oranıyla kredi veren bankalar şu şekilde:

* Ziraat Bankası,

*Halkbank,

*Vakıfbank,

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Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 0,69-0,79-0,99 faizle 15 YILA VARAN VADE...

*Emlak Katılım,

*Vakıf Katılım,

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Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 0,69-0,79-0,99 faizle 15 YILA VARAN VADE...

*Ziraat Katılım,

*Emlak Konut.

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Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 0,69-0,79-0,99 faizle 15 YILA VARAN VADE...

YENİ EVİM KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (bugün) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak.

Yeni Evim Konut Finansman Program web sitesine gitmek için tıklayın!