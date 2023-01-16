Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...

YENİ EVİM KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (bugün) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak.