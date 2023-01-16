HaberlerGaleriYeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...
Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...
Yeni Evim Konut Finansman Programı kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 0.69, 0.79 ve 0.99 faiz oranıyla kredi veren bankalar araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci konut projesiyle ilk etapta 100 bin kişi ev sahibi olacak. İçlerinde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi devlet bankaların bulunduğu toplam 7 kurum kredi vermekte. Peki Yeni Evim Konut kredisi veren bankalar hangileri?