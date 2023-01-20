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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal yardım kapsamında 850 TL ile 1.250 TL olarak değişen tutarlarda ödemeler hesaplara yatıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurularını yapan vatandaşlar, aile destek ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını sorgulayabilecekler. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TUTARLARI

Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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