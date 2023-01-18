Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den mükelleflere müjde! Artık vergi dairesine gitmeye gerek kalmadı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mükellefler için geliştirilen uygulama ile vergi dairesine gidilmeden çeşitli başvuruların yapılabileceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu işlemler için ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulması yükümlülüğünü kaldırdıklarını bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak temel hedeflerinden birinin, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunulan hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin şekilde kullanılmasına imkan verecek uygulamaları hayata geçirmek olduğunu ifade etti.
MÜKELLEFE BİLDİRİM KOLAYLIĞI
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle ticaret siciline tescili zorunlu bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirmesi nedeniyle "bu bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilmesini temin ettiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak."
Nebati, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu kaldırmış olacaklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İşte Bakan Nebati'nin paylaşımları;
Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik.
Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk.
Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak.
Ayrıca, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerimizin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu da kaldırmış olacağız.
Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.
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