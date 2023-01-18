Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den mükelleflere müjde! Artık vergi dairesine gitmeye gerek kalmadı

MÜKELLEFE BİLDİRİM KOLAYLIĞI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle ticaret siciline tescili zorunlu bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirmesi nedeniyle "bu bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilmesini temin ettiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak."