SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Her yıl ödenen bayram ikramiyesi yılda iki kez hesaplara yatıırlıyor. Güncel rakamlara göre, emeklilere 1.100 TL olmak üzere toplam 2.200 TL ikramiye veriliyor. Bu yıl ikramiye tutarına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, emekli ikramiyesine zam konusunda henüz remsi bir açıklama yapılmadı. Ancak, emeklilere bu yıl yapılan zammın ardından bir diğer önemli düzenlemenin ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesinde olması bekleniyor. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma yapıldığı kulislerde konuşuluyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.