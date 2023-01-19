SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin 2023 Ocak zammı yüzde 30 oranında arttı. Zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de bayram ikramiyesine odaklandı. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er TL ikramiye alan vatandaşlar, söz konusu ödemelerde artış olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Emekli bayram ikramiyesi zammı, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Her yıl ödenen bayram ikramiyesi yılda iki kez hesaplara yatıırlıyor. Güncel rakamlara göre, emeklilere 1.100 TL olmak üzere toplam 2.200 TL ikramiye veriliyor. Bu yıl ikramiye tutarına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, emekli ikramiyesine zam konusunda henüz remsi bir açıklama yapılmadı. Ancak, emeklilere bu yıl yapılan zammın ardından bir diğer önemli düzenlemenin ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesinde olması bekleniyor. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma yapıldığı kulislerde konuşuluyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.
EMEKLİLER İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
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