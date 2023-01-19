Rize-Artvin Havalimanı için önemli gelişme
Rize Valisi Kemal Çeber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Rize-Artvin Havalimanı'na "Havaalanı Sertifikası" verildiğini duyurdu. Çeber, "Rize-Artvin Havalimanı'nda geride kalan sürede 3725 uçak uçuş gerçekleştirmiş, 524 bin 870 yolcu seyahat etmiştir." ifadelerine yer verdi.
Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022'de açıldığını hatırlattı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) verdiği emniyet taahhüdü ile faaliyetlerine devam Rize-Artvin Havalimanı'nın 30 Aralık 2022 itibarıyla "Havaalanı Sertifikası"na kavuştuğunu belirten Çeber, şunları kaydetti:
"Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası ve ulusal düzeydeki emniyet standartlarını tamamen karşılayarak, Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği'ndeki (SHY-14A) usul ve esaslar çerçevesinde havaalanı işletimine yönelik belirlenen tüm standartlar sağlanarak, yönetmeliğin altıncı maddesinde belirtilen şartlar dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü Rize-Artvin Havalimanı işletme üzerine yetkili kılınmış ve sertifika çalışmaları tamamlanarak Havaalanı Sertifikası verilmiştir.
Sertifika çalışmaları tamamlanana kadar faaliyet gösteren Rize-Artvin Havalimanı'nda geride kalan sürede 3725 uçak uçuş gerçekleştirmiş, 524 bin 870 yolcu seyahat etmiştir. Toplam taşınan yük 369 ton olarak gerçekleşmiştir."
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