Rize-Artvin Havalimanı için önemli gelişme

"Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası ve ulusal düzeydeki emniyet standartlarını tamamen karşılayarak, Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği'ndeki (SHY-14A) usul ve esaslar çerçevesinde havaalanı işletimine yönelik belirlenen tüm standartlar sağlanarak, yönetmeliğin altıncı maddesinde belirtilen şartlar dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü Rize-Artvin Havalimanı işletme üzerine yetkili kılınmış ve sertifika çalışmaları tamamlanarak Havaalanı Sertifikası verilmiştir.