19 Ocak 2023, Perşembe
SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...
"Emekli olunca ne kadar maaş alırım" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekliliğe hak kazanan kişiler, SGK'nın yeniden uygulamaya açtığı 'Emekli maaş hesaplama' robotuyla alacakları maaşlarını hesaplayabilecekler. İşte, SGK emekli maaş hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 13:43
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