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Haberler Galeri SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

"Emekli olunca ne kadar maaş alırım" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekliliğe hak kazanan kişiler, SGK'nın yeniden uygulamaya açtığı 'Emekli maaş hesaplama' robotuyla alacakları maaşlarını hesaplayabilecekler. İşte, SGK emekli maaş hesaplama tablosu!

Giriş Tarihi: 19.01.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 13:43
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SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, emeklilik hakkı elde etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde emekli olmaya hak kazananlar, EYT kapsamında maaş hesaplaması yapmaya başladı. Emekli maaşı hesaplama ekranı SGK tarafından yeniden erişime açıldı. Peki, "2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı nasıl hesaplanır?", "Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım?" İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, düzenlenmesinin yasalaşmasını bekleyen milyonlarca kişi, 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt arıyor. Emekli olmaya hak kazanacak olan kişiler şimdiden SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaş hesaplama robotu'yla birlikte, yasa sonrası alacakları emekli maaşlarını hesaplayabiliyor.

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SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

SGK AYLIK HESAPLAMA EKRANI

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SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

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SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C EYT MAAŞLARI...

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN