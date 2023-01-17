10 milyon çalışana 24 milyar asgari ücret desteği! Milyonlarca işyeri ve çalışanın yüzü güldü





MADEN ÇALIŞANLARINDA 667 LİRA



2023 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleriyle ilgili söz konusu 250 liralık sınır ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk lirası olarak esas alınacak.

Ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit" ve "taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 250 liralık sınır 667 lirası olarak esas alınacak.